Самоизоляция в Саратове: родители привели в детсады 1 251 ребенка
Открыты 132 дежурные группы
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На сегодняшний день, 26 мая, во время периода самоизоляции в 78 детсадах Саратова открыты 132 дежурные группы.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 1 251 ребенка.
Перед запуском в учреждения малышам измерили температуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU