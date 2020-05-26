Самоизоляция в Саратове: родители привели в детсады 1 251 ребенка

26 Май 2020 2020-05-26T14:26:50+03:00

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На сегодняшний день, 26 мая, во время периода самоизоляции в 78 детсадах Саратова открыты 132 дежурные группы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели в них 1 251 ребенка.

Перед запуском в учреждения малышам измерили температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU