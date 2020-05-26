2020-05-26T14:23:54+03:00
Происшествия

Житель Энгельса отправится в колонию за убийство из ревности

Мужчина не смог сдержать эмоции
Дарья Вострикова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Суд признал 58-летнего жителя Энгельса виновным в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, днем 26 февраля 2020 года мужчина отправился к соседке на Комсомольскую улицу. Та предложила выпить и попросила сходить за алкоголем.

По пути из магазина гражданин встретил 36-летнего соседа и позвал его присоединиться к застолью.

Приглашенный гость начал оказывать знаки внимание хозяйке квартиры, что вызвало ревность у мужчины. Он схватил кухонный нож и вонзил его в шею соперника.

Пострадавший побежал к себе домой, где скончался от полученного ранения.

Еще до окончания следствия злоумышленник признал свою вину. Теперь он проведет восемь лет и восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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