Педофила из Маркса посадили на 12,5 лет за развращение пятилетней девочки
В Марксе Саратовской области вынесен приговор 33-летнему педофилу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Всего доказано шесть эпизодов преступления.
6 августа в полицию Маркса обратилась местная жительница. Она сообщила, что 33-летний сосед совершил в отношении ее пятилетней дочери насильственные действия сексуального характера, когда остался наедине с девочкой в прихожей, а ее родители были в соседней комнате.
Следователи СУ СКР наладили с ребенком психологический контакт и узнали о еще пяти аналогичных случаях
Мужчина признался и раскаялся.
Суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет и шесть месяцев. Также ему на год ограничат свободу. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU