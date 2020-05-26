Педофила из Маркса посадили на 12,5 лет за развращение пятилетней девочки

26 Май 2020 2020-05-26T11:45:38+03:00

Мужчина надругался над ребенком в доме ее родителей

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В Марксе Саратовской области вынесен приговор 33-летнему педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Всего доказано шесть эпизодов преступления.

6 августа в полицию Маркса обратилась местная жительница. Она сообщила, что 33-летний сосед совершил в отношении ее пятилетней дочери насильственные действия сексуального характера, когда остался наедине с девочкой в прихожей, а ее родители были в соседней комнате.

Следователи СУ СКР наладили с ребенком психологический контакт и узнали о еще пяти аналогичных случаях

Мужчина признался и раскаялся.

Суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет и шесть месяцев. Также ему на год ограничат свободу. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU