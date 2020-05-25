В Вольске готов дом для молодых врачей
В Вольске Саратовской области завершается благоустройство территории рядом с домом для молодых врачей.
Группа сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина опубликовала в соцсети Instagram опубликовала фотографии нового дома.
В здании 23 квартиры, предназначенные для медицинских работников, все они с полной отделкой. Вскоре будет благоустроена территория. Здесь оборудованы спортивная и детская площадки, имеется парковка, обустроены тротуары и высажены деревья.
Оборудованы детская и спортивная площадки. Фото со страницы группы сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram
В прошлом году Вячеслав Володин выступил с инициативой передать здание бывшего роддома под жилье для медиков.
Завершается благоустройство территории. Фото со страницы группы сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram
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ИСТОЧНИК KP.RU