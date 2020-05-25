2020-05-25T22:04:55+03:00
Общество

В Вольске готов дом для молодых врачей

Завершается благоустройство территории [фото]
Екатерина Семенова
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В доме 23 квартиры. Фото со страницы группы сторонников Вячеслава Володина в соцсети InstagramВ доме 23 квартиры. Фото со страницы группы сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram
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В Вольске Саратовской области завершается благоустройство территории рядом с домом для молодых врачей.

Группа сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина опубликовала в соцсети Instagram опубликовала фотографии нового дома.

В здании 23 квартиры, предназначенные для медицинских работников, все они с полной отделкой. Вскоре будет благоустроена территория. Здесь оборудованы спортивная и детская площадки, имеется парковка, обустроены тротуары и высажены деревья.

Оборудованы детская и спортивная площадки. Фото со страницы группы сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram

Оборудованы детская и спортивная площадки. Фото со страницы группы сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram

В прошлом году Вячеслав Володин выступил с инициативой передать здание бывшего роддома под жилье для медиков.

Завершается благоустройство территории. Фото со страницы группы сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram

Завершается благоустройство территории. Фото со страницы группы сторонников Вячеслава Володина в соцсети Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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