Заседание оперативного штаба по коронавирусу в Саратовской области закрыли от СМИ
В правительстве Саратовской области сегодня, 25 мая, закрыли от прессы заседание оперативного штаба.
Соответствующее оповещение было сделано через канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Заседание штаба прошло без участия СМИ, о причинах такого решения не сообщается. Основные вопросы планируется осветить завтра, на заседании Координационного совета.
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ИСТОЧНИК KP.RU