2020-05-25T19:56:06+03:00
Общество

Заседание оперативного штаба по коронавирусу в Саратовской области закрыли от СМИ

Все вопросы будут освещены на Координационном совете
Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области сегодня, 25 мая, закрыли от прессы заседание оперативного штаба.

Соответствующее оповещение было сделано через канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Заседание штаба прошло без участия СМИ, о причинах такого решения не сообщается. Основные вопросы планируется осветить завтра, на заседании Координационного совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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