Мужчина пострадал в столкновении Renault Logan и Lada Vesta в центре Саратова

25 Май 2020 2020-05-25T17:55:53+03:00

Гражданин не захотел ехать в больницу

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Сегодня, 25 мая, на перекрестке улиц Московской и Пугачева в Саратове Lada Vesta влетела в Renault Logan.

По данным портала «ЧП Саратов», из-за столкновения водитель иномарки сбил пешехода.

Бригада ЦМК оказала пострадавшему помощь на месте, ехать в больницу он не захотел.

На месте также работала дорожная инспекция, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU