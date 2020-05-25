Мужчина пострадал в столкновении Renault Logan и Lada Vesta в центре Саратова
Гражданин не захотел ехать в больницу
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Сегодня, 25 мая, на перекрестке улиц Московской и Пугачева в Саратове Lada Vesta влетела в Renault Logan.
По данным портала «ЧП Саратов», из-за столкновения водитель иномарки сбил пешехода.
Бригада ЦМК оказала пострадавшему помощь на месте, ехать в больницу он не захотел.
На месте также работала дорожная инспекция, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU