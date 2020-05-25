Андрей Воробьев: Требования к «наливайкам» в регионе могут быть ужесточены уже в июне

25 Май 2020 2020-05-25T16:55:07+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев является одним из авторов законодательной инициативы о запрете работы питейных заведений в помещениях менее 50 кв. м. Кроме него с проектом выступили Иван Дзюбан и Гагик Киракосян.

Этот проект ужесточает требования федерального закона, который вступил в силу с 5 мая, об ограничении продажи спиртного в помещениях площадью менее 20 кв. м.

Андрей Воробьев сообщил «КП-Саратов», что в ближайшее время проект получит заключение экспертов, а потом должен быть вынесен на заседание областной думы в июне.

- «Наливайки» в жилых домах нередко превращаются в «точки напряжения». Жители жалуются на аморальное поведение и нарушение общественного порядка посетителей злачных мест. Изменения, которые мы предлагаем, позволят навести порядок в сфере общественного питания и сохранить цивилизованные организации. Добросовестные предприниматели с увеличением площадей смогут оборудовать заведения более комфортными залами для обслуживания, санитарными зонами, а недобросовестные уйдут с рынка, — отмечает Андрей Воробьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU