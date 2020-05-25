2020-05-25T16:16:11+03:00
Общество

В Красном Октябре установили карантин из-за бешеной кошки

В двух других местах Саратовской области ограничения отменили
Ольга Симонова
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В поселке Красный Октябрь Саратовского района с 21 объявили карантин по бешенству из-за павшей кошки.

Постановление об этом подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Животное погибло в квартире дома №40 по улице Нефтяников.

Теперь в рабочем поселке вакцинируют всех восприимчивых к бешенству животных, проводят дезинфекцию места, где кошка пала, и многое другое.

Также губернатор постановил снять карантин с территории в радиусе 500 метров вокруг АО «Литий-Элемент» на улице Орджоникидзе и с поселка Пушкино Советского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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