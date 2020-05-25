В Красном Октябре установили карантин из-за бешеной кошки
В поселке Красный Октябрь Саратовского района с 21 объявили карантин по бешенству из-за павшей кошки.
Постановление об этом подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Животное погибло в квартире дома №40 по улице Нефтяников.
Теперь в рабочем поселке вакцинируют всех восприимчивых к бешенству животных, проводят дезинфекцию места, где кошка пала, и многое другое.
Также губернатор постановил снять карантин с территории в радиусе 500 метров вокруг АО «Литий-Элемент» на улице Орджоникидзе и с поселка Пушкино Советского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU