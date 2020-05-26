В Саратове во вторник ожидается дождь и ветер
Похолодания не будет
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Сегодня, 26 мая, в Саратове ожидается облачная погода и кратковременный дождь.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, его порывы достигнут 15-20 м/с.
Столбик термометра поднимется до +18…+20 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU