В Саратове во вторник ожидается дождь и ветер

26 Май 2020 2020-05-25T17:56:15+03:00

Похолодания не будет

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Сегодня, 26 мая, в Саратове ожидается облачная погода и кратковременный дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, его порывы достигнут 15-20 м/с.

Столбик термометра поднимется до +18…+20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU