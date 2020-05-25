Коронавирус в Саратове: от COVID-19 в Саратовской области умерли еще три человека
Сегодня, 25 мая, проходит брифинг в министерстве здравоохранения Саратовской области по ситуации с коронавирусом.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было озвучено, что в регионе 2 516 случаев заболевания COVID-19: 1 195 мужчины, 1 321 — женщины. Выздоровели 812 человек.
Увеличилось число смертей от коронавируса — до 25.
- Три новых смерти — женщины старше 80 лет с выраженным поражением легочной ткани, — сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
По его словам, в области за четыре месяца — тенденция к снижению общей смертности, по сравнению с другими регионами.
В больницах с коронавирусом сейчас лежат 844 пациента. Из них 708 — с пневмонией: 82 на кислородной поддержке, 62 — на ИВЛ.
На амбулаторном лечении находятся 762 зараженных.
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ИСТОЧНИК KP.RU