2020-05-25T13:15:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: от COVID-19 в Саратовской области умерли еще три человека

Новые скончавшиеся — женщины
Екатерина Семенова
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Брифинг в Минздраве 25 маяБрифинг в Минздраве 25 мая
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Сегодня, 25 мая, проходит брифинг в министерстве здравоохранения Саратовской области по ситуации с коронавирусом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было озвучено, что в регионе 2 516 случаев заболевания COVID-19: 1 195 мужчины, 1 321 — женщины. Выздоровели 812 человек.

Увеличилось число смертей от коронавируса — до 25.

- Три новых смерти — женщины старше 80 лет с выраженным поражением легочной ткани, — сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

По его словам, в области за четыре месяца — тенденция к снижению общей смертности, по сравнению с другими регионами.

В больницах с коронавирусом сейчас лежат 844 пациента. Из них 708 — с пневмонией: 82 на кислородной поддержке, 62 — на ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 762 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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