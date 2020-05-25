В Ртищеве «десятка» сбила пенсионера

25 Май 2020 2020-05-25T08:39:27+03:00

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В Ртищеве Саратовской области вчера днем, 24 мая, автомобиль сбил пешехода.

- Около 12:00 на прилегающей к дому №62/2 по улице 50 лет Октября территории 37-летний водитель ВАЗ-21102 наехал задним ходом на 72-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пешеходу назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU