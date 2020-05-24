В закрытом на карантин Краснокутском районе каждый день дезинфицируют десятки домов

24 Май 2020 2020-05-24T10:04:27+03:00

Каждый день в Краснокутском районе проводится дезинфекция

Жители могут позвонить на горячую линию

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В закрытом на карантин из-за распространения коронавируса Краснокутском районе проводится дезинфекция жилых домов.

По данным оперативного штаба Саратовской области, каждый день обработке подвергается от 20 до 40 домов. Дезинфекция прошла уже в 203 многоквартирных домах.

Кроме того, ежедневно проводится санитарная обработка подъездов, остановок и мест массового скопления людей.

Товары подвозят по спецпропускам в 39 селах района работают 59 магазинов, в райцентре — 197.

Каждый день в Краснокутском районе проводится дезинфекция

В аптеках также нет недостатка лекарств. Диабетикам и онкобольным препараты доставляют медработники. В селах работают 25 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебная амбулатория и 12 аптек.

Жители могут позвонить на горячую линию по номерам 8-84560-5-14-95 и 8- 84560-5-51-12. Последний телефон принимает звонки круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU