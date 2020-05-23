Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
За сутки диагноз подтвержден у еще 98 человек, всего в регионе зафиксирован 2321 случай коронавируса.
Больше всего заразившихся из Саратова, Вольского и Ртищевского районов — 40, 14 и семь человек соответственно.
На сегодняшний день сделано 59351 исследование на COVID-19, за сутки 2782.
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ИСТОЧНИК KP.RU