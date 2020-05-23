День славянской письменности в Саратове: пройдут онлайн-мероприятия

23 Май 2020 2020-05-23T13:37:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Учреждения культуры Саратовской области подготовили онлайн-мероприятия к празднованию Дню славянской письменности и культуры. Он отмечается 24 мая, приурочен к Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Так, 23 мая пройдет показ концерта празднования Дня славянской письменности 2016 года на сайте областной филармонии и в социальных сетях. На следующий день граждане смогут увидеть концерт 2019 года. Показ оперы Кулыгина «Золотая рыбка» в исполнении «Театра хоровой музыки» из камерного зала филармонии состоится 25 мая.

Ссылки на видео разместят на сайте министерства культуры Саратовской области и в социальных сетях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU