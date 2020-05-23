Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Количество зараженных в Саратовской области составило 2 321
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Федеральный штаб подтвердил данные на 23 мая о 98 новых случаях коронавируса в Саратовской области.
COVID-19 заражен 2321 житель региона.
За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 139 летальных исходов. Выздоровели 8111 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU