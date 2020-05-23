Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 мая: еще 98 новых случаев

23 Май 2020 2020-05-23T08:59:54+03:00

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Сегодня утром, 23 мая, зафиксировано еще 98 подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.

Общее количество зараженных в регионе составило 2 321 человека, с начала эпидемии выздоровел 761 человек, за сутки 62.

Заразились 40 саратовцев, 14 жителей Вольского района, семь из Ртищевского, по пять из Балаковского, Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, четыре из Петровского, по три из Ершовского и Перелюбского, по два из Марксовского, Новоузенского, Саратовского, по одному из Красноармейского, Краснокутского, Озинского, Пугачевского, Самойловского и Энгельсского районов.

Среди заболевших 31 контактное лицо, трое прибыли с других территорий, 64 с неустановленным источником заражения.

С признаками ОРВИ 28 человек, с пневмонией 49, с бессимптомным течением 21.

Троим заразившимся не исполнилось и 14 лет, 11 в возрасте от 20 до 29 лет, 10 пациентам от 30 до 39 лет, 15 от 40 до 49 лет, 25 от 50 до 59 лет, 33 старше 60, одному заболевшему от 15 до 17 лет.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц

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ИСТОЧНИК KP.RU