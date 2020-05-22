2020-05-22T18:35:38+03:00
Общество

Детские лагеря Саратовской области готовят к сезону, несмотря на коронавирус

В 42 лагерях уже проведены необходимые мероприятия
Ольга Симонова
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Сегодня, 22 мая, на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Саратовской области Ольга Кожанова заявила, что увеличивается удельный вес людей с внебольничной пневмонией.

- Это не очень хорошая история потому что говорит о скорости течения заболевания, — отметила Кожанова.

Также она затронула тему нарушений. Так, больше всего их выявлено в продуктовых магазинах — 68%. Нет дезинфекции, масок, перчаток, не проверяют сотрудников.

Нарушения есть и в общественном транспорте и предприятиях, которые развозят сотрудников.

По всем подобным случаям материалы направляются в суды. Они уже вынесли решения по 15 делам о приостановлении деятельности и о штрафах.

Ольга Кожанова предложила через СМИ выставлять на показ предприятия-нарушителей.

На заседании была затронута тема и летнего оздоровительного отдыха детей.

Губернатор области Валерий Радаев заявил, что президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить полную безопасность школьников, строгое соблюдение предусмотренных санитарных требований, для этого нужно отладить все вопросы, вплоть до мелочей.

Глава региона подчеркнул, что профильные ведомства должны иметь четкое представление о количественном составе детей, претендующих на отдых, включая льготные категории. А также о возможностях усилить обеспеченность лагерей медицинским персоналом, понимая, что и процент отдыхающих, и процент задействованных оздоровительных баз будет сокращен.

- Мы готовили оздоровительные учреждения к сезону: и по COVID-19, и по клещам, и по мышиной лихорадке, — уточнила Кожанова.

В 42 лагерях уже проведены все необходимые мероприятия, в том числе на Кумысной поляне. Там продолжается дезинфекция.

К тому же Валерий Радаев подчеркнул: пока регион в самоизоляции, должны быть и маски и перчатки, доводите до торговли, обратился он к министру экономического развития Юлии Шваковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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