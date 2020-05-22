Начинаются рейды ГИБДД по пьяным водителям
В Саратове в ночь на субботу и воскресенье пройдут рейды ГИБДД «Нетрезвый водитель».
Об этом «КП-Саратов» сообщили в городской Госавтоинспекции.
ГИБДД просит граждан сообщать в полицию о водителях, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.
- За управление транспортными средствами в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок до двух лет и оштрафован на сумму 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, — отметили в ГИБДД города.
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ИСТОЧНИК KP.RU