2020-05-22T17:04:29+03:00
Общество

В Саратовской области почти две недели ищут пропавшую пенсионерку

Описаны предполагаемая одежда женщины и ее приметы
Ольга Симонова
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В Аткарском районе Саратовской области ищут 65-летнюю Галину Молоткову.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина пропала 10 мая в селе Средний Колышлей.

Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые.

Предполагается, что пенсионерка была одета в темно-сиреневую болоньевую куртку, голубые или темно-синие с белыми лампасами штаны, темно-малиновый вязаный свитер.

Если вы знаете местонахождение Галины Молотковой, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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