Водитель и пассажирка ВАЗа насмерть разбились под Саратовом
В Татищевском районе Саратовской области сегодня, 22 мая, в ДТП погибли два человека.
- Около 15:40 на 574-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов, у поворота на Ягодную поляну столкнулись ВАЗ-21093 и Opel Astra, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
На месте скончались водитель «девятки» и его пассажирка.
Обстоятельства аварии и данные участников устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU