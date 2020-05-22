Водитель и пассажирка ВАЗа насмерть разбились под Саратовом

22 Май 2020 2020-05-22T16:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татищевском районе Саратовской области сегодня, 22 мая, в ДТП погибли два человека.

- Около 15:40 на 574-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов, у поворота на Ягодную поляну столкнулись ВАЗ-21093 и Opel Astra, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

На месте скончались водитель «девятки» и его пассажирка.

Обстоятельства аварии и данные участников устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU