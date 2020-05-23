Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 мая 2020 года: еще 84 случая
В Саратовской области на утро 23 мая известно о 2 223 случаях заражения коронавирусом. В пятницу, 22 мая, стало известно о еще 84 заболевших.
Больше всего заболевших в Саратове — 23, Александрово-Гайском районе — 12, в Энгельсском и Краснокутском — по семь.
Также известно, что от коронавируса в регионе вылечились 699 человек, а скончались 18.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU