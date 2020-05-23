Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 мая 2020 года: еще 84 случая

23 Май 2020 2020-05-22T16:52:38+03:00

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове на 23 мая 2020 года составило 2 223 человека

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В Саратовской области на утро 23 мая известно о 2 223 случаях заражения коронавирусом. В пятницу, 22 мая, стало известно о еще 84 заболевших.

Больше всего заболевших в Саратове — 23, Александрово-Гайском районе — 12, в Энгельсском и Краснокутском — по семь.

Также известно, что от коронавируса в регионе вылечились 699 человек, а скончались 18.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU