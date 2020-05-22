2020-05-22T19:39:12+03:00
Общество

Власти Саратова ищут участок под строительство дома для переселенцев

Не хватает девяти тыс. кв. м жилья
Екатерина Семенова
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По программе расселения аварийного жилья в Саратовской области необходимо расселить 371 многоквартирный дом. Для этого требуется построить более 195 тыс. кв. м нового жилья.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев на совещании с губернатором Валерием Радаевым, из них в 2020 году должно быть построено 50 тыс. кв. м.

Основная часть аварийного жилья приходится на Саратов — примерно 170 тыс. кв. м. Глава города Михаил Исаев доложил, что большая часть площадок для строительства уже определена. Не хватает участка под возведение девяти тыс. кв. метров.

По его словам, есть несколько вариантов, они рассматриваются, до 1 июня будет принято решение.

Что касается этого года, то сейчас возводится дом на 162 квартиры. Он должен быть достроен в сентябре, а первый этап завершится в декабре, когда вселятся все новые собственники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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