Саратовской области придется возвращать 50 млн рублей по программе расселения аварийных домов
Саратовская область должна вернуть в Фонд содействия реформирования ЖКХ почти 50 млн рублей.
Как заявил на совещании с губернатором Валерием Радаевым министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, из них 48,8 млн рублей — долг Энгельсского района.
Эти средства были сэкономлены в 2013-2017 годах при реализации программы переселения граждан за счет предоставления жилья по судебным решениям. Деньги ранее были выделены Фондом и теперь должны туда вернуться.
Исполняющий полномочия главы района Алексей Стрельников отметил, что ситуация сложная и решения он пока не видит.
Кроме того, правления Фонда 29 марта 2019 года потребовало от Саратовской области заплатить 500 тыс. рублей за предоставление недостоверной информации в 2018 году. Была проведена проверка, оказалось, что ошибки допустили четыре муниципалитета — Саратов, Энгельсский, Балашовский и Советский районы. Все они, кроме областного центра, уже дали согласие погасить долг.
- У вас какой-то долг 125 тыс. по раним программам. Вы как-то с ним разбирались? — поинтересовался Валерий Радаев у главы Саратова Михаила Исаева.
Тот ответил, что необходимо еще раз все перепроверить.
- Правительство РФ пошло навстречу. Но когда мы не можем исполнить свои обязательства — Это нас не красит Надо исполнить в ближайшее время, чтобы мы не фигурировали в долгах по реализации программ, — заявил Валерий Радаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU