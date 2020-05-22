Саратовской области придется возвращать 50 млн рублей по программе расселения аварийных домов

22 Май 2020 2020-05-22T15:24:46+03:00

Саратов и Энгельс пока не готовы расплатиться с долгами

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Саратовская область должна вернуть в Фонд содействия реформирования ЖКХ почти 50 млн рублей.

Как заявил на совещании с губернатором Валерием Радаевым министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, из них 48,8 млн рублей — долг Энгельсского района.

Эти средства были сэкономлены в 2013-2017 годах при реализации программы переселения граждан за счет предоставления жилья по судебным решениям. Деньги ранее были выделены Фондом и теперь должны туда вернуться.

Исполняющий полномочия главы района Алексей Стрельников отметил, что ситуация сложная и решения он пока не видит.

Кроме того, правления Фонда 29 марта 2019 года потребовало от Саратовской области заплатить 500 тыс. рублей за предоставление недостоверной информации в 2018 году. Была проведена проверка, оказалось, что ошибки допустили четыре муниципалитета — Саратов, Энгельсский, Балашовский и Советский районы. Все они, кроме областного центра, уже дали согласие погасить долг.

- У вас какой-то долг 125 тыс. по раним программам. Вы как-то с ним разбирались? — поинтересовался Валерий Радаев у главы Саратова Михаила Исаева.

Тот ответил, что необходимо еще раз все перепроверить.

- Правительство РФ пошло навстречу. Но когда мы не можем исполнить свои обязательства — Это нас не красит Надо исполнить в ближайшее время, чтобы мы не фигурировали в долгах по реализации программ, — заявил Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU