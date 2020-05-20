2020-05-20T08:34:12+03:00
Происшествия

Мужчина ограбил магазин в Саратове ради кофе и шоколада

Сумма ущерба превысила отметку в 3 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла грабеж из магазина на Огородной улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 19 мая в 11:11 неизвестный унес кофе и шоколад из торговой точки.

Сумма ущерба превысила отметку в 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний безработный рецидивист, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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