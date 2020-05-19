В Саратовской области еще один человек умер от коронавируса
Итого — 12 скончавшихся от COVID-19
Изменить размер текста:
В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек.
Об этом сообщили в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Не сообщается возраст и пол погибшего. Это уже 12-я жертва коронавируса в регионе.
Выздоровели от вируса 518 человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU