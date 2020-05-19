В Саратовской области еще один человек умер от коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T14:59:14+03:00

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В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек.

Об этом сообщили в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Не сообщается возраст и пол погибшего. Это уже 12-я жертва коронавируса в регионе.

Выздоровели от вируса 518 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU