2020-05-18T12:52:27+03:00
Общество

Под коронавирусных больных в Саратове планируется организовать еще 300 коек в местных санаториях

Почти 600 человек в стационарах — с пневмонией
Екатерина Семенова
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В Саратовской области для коронавирусных больных на 18 мая развернута 1 851 койка.

С сегодняшнего дня приступает к работе по приему таких пациентов глазная больница, там 140 коек для пациентов легкой и средней тяжести. Правительством прорабатывается вопрос дальнейшего увеличения числа коек. Например, 300 коек планируется открыть на базе санаториев в Саратовской области. Об этом на брифинге 18 мая рассказал заместитель министра здравоохранения Андрей Гадяцкий.

Речь идет об организации коек на базе санатория в Октябрьском ущелье.

В стационарах из больных с коронавирусом сегодня лежат 597 пациентов с пневмонией. Из них 91 человек на кислородной поддержке, 42 пациента — на аппаратах ИВЛ.

Всего в стационарах сегодня 717 пациентов, с подтвержденным диагнозом коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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