2020-05-18T12:50:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: еще три пациента с COVID-19 умерли

Общее количество жертв новой вирусной инфекции в Саратовской области составляет уже 11 человек
Екатерина Семенова
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Замминистра Гадяцкий заявил о новых смертях от коронавирусаЗамминистра Гадяцкий заявил о новых смертях от коронавируса
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Еще трое человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Саратовской области за последние сутки. Об этом заявил 18 мая заместитель министра здравоохранения региона Андрей Гадяцкий.

Всего в регионе на этот день 1 871 случай заражения коронавирусом.

Показатель заболеваемости — 77,5 на 100 тыс. населения. Для сравнения: по России — 192 на 100 тыс.

Из зараженных— 9,3% дети, пациенты 45–60 лет составляют 35,7%.

- Пока возрастная структура не претерпела существенных изменений. Растет число выздоровлений, 463 человека уже выписано, — заявил Гадяцкий.

Еще 28 ациентов с коронавирусом в Саратовской области умерли от иных патологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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