Коронавирус в Саратове: еще три пациента с COVID-19 умерли

18 Май 2020 2020-05-18T12:50:28+03:00

Замминистра Гадяцкий заявил о новых смертях от коронавируса

Общее количество жертв новой вирусной инфекции в Саратовской области составляет уже 11 человек

Изменить размер текста: A A

Еще трое человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Саратовской области за последние сутки. Об этом заявил 18 мая заместитель министра здравоохранения региона Андрей Гадяцкий.

Всего в регионе на этот день 1 871 случай заражения коронавирусом.

Показатель заболеваемости — 77,5 на 100 тыс. населения. Для сравнения: по России — 192 на 100 тыс.

Из зараженных— 9,3% дети, пациенты 45–60 лет составляют 35,7%.

- Пока возрастная структура не претерпела существенных изменений. Растет число выздоровлений, 463 человека уже выписано, — заявил Гадяцкий.

Еще 28 ациентов с коронавирусом в Саратовской области умерли от иных патологий.

ИСТОЧНИК KP.RU