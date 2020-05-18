Коронавирус в Саратове: еще три пациента с COVID-19 умерли
Еще трое человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Саратовской области за последние сутки. Об этом заявил 18 мая заместитель министра здравоохранения региона Андрей Гадяцкий.
Всего в регионе на этот день 1 871 случай заражения коронавирусом.
Показатель заболеваемости — 77,5 на 100 тыс. населения. Для сравнения: по России — 192 на 100 тыс.
Из зараженных— 9,3% дети, пациенты 45–60 лет составляют 35,7%.
- Пока возрастная структура не претерпела существенных изменений. Растет число выздоровлений, 463 человека уже выписано, — заявил Гадяцкий.
Еще 28 ациентов с коронавирусом в Саратовской области умерли от иных патологий.
ИСТОЧНИК KP.RU