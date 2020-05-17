2020-05-17T08:15:12+03:00
Общество

Сегодня Людмила Бокова празднует день рождения

Праздник отмечает замглавы Минкомсвязи РФ
Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 мая, Людмила Бокова отмечает день рождения.

Она родилась 17 мая 1978 года в селе 3-я Александровка Терновского района Воронежской области, там же закончила школу, в 2000 — Борисоглебский государственный педагогический институт.

Людмила Бокова работала учителем истории в СОШ №3 и СОШ№7 Ртищева, гимназии №1 Балашова.

В декабре 2011 года стала депутатом нижней палаты парламента шестого созыва, заместителем председателя комитетa ГД по образованию.

С 24 апреля 2012 года — член Совета Федерации от Саратовской области.

С 20 июля 2013 года избрана сопредседателем регионального штаба ОНФ в Саратовской области. В 2017 году Людмилу Бокову избрали первым заместителем председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

С февраля 2018 года — руководитель рабочей группы «Безопасное информационное пространство для детей» при координационном совете при правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации «Десятилетия детства».

В 2020 году ее назначили заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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