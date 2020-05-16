Суббота в Саратове будет прохладной, но без осадков
В Саратовской области в субботу, 16 мая, ожидается прохладная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, но дождь маловероятен.
При этом ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура днем по области будет +12... +17 градусов, а в Саратове +14... +16 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU