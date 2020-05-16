Суббота в Саратове будет прохладной, но без осадков

16 Май 2020 2020-05-15T20:34:10+03:00

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В Саратовской области в субботу, 16 мая, ожидается прохладная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют переменную облачность, но дождь маловероятен.

При этом ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура днем по области будет +12... +17 градусов, а в Саратове +14... +16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU