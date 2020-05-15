В Аркадаке найден труп пенсионера в сгоревшей одежде

15 Май 2020 2020-05-15T17:20:02+03:00

Следов пожара в доме не было

Изменить размер текста: A A

В Аркадакском районе Саратовской области найден труп пожилого мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

По предварительной версии, 12 мая домой к мужчине пришла почтальон, но 68-летний пенсионер не открыл на ее стук. Она пришла на следующий день, но ей снова не открыли.

Тогда женщина попросила соседа передать, что мужчине следует зайти в отделение. 15 мая он навестил потерпевшего, но увидел, что мужчина лежит на полу без признаков жизни.

На место выезжали следователи СУ СКР региона, на теле погибшего не найдено следов насильственной смерти, но одежда частично обгорела. При этом признаков пожара в доме нет.

Начата проверка. Проводятся экспертизы для установления причин смерти пенсионера. После этого будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU