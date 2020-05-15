В Саратове дети перестали совершать суицид

15 Май 2020 2020-05-15T16:39:12+03:00

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Сегодня, 15 мая, в администрации Саратова прошло заседание постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, отмечено, что за апрель ни один ребенок не пытался уйти из жизни.

На 52% меньше стали объявлять в розыск несовершеннолетних, на 22% снизилось число детей, которые стоят на учете.

Кроме того, на 60% снизилось число семей, которые находятся в социально-опасном положении. Всего их на начало мая в городе зарегистрировано 381, там проживают 717 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU