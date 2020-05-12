В детской больнице №5 в Саратове открывают койки для коронавирусных больных
В Саратовской области ежедневно проводится более двух тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил на заседании Координационного совета области по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
- В резерве больница №1 это еще 60 коек. И сегодня принято решение на базе детской инфекционной больнице №5 откроем 70 коек по типу «Мать и дитя».
С 15 мая на базе военного госпиталя № 428 еще 30 коек развернем.
Поставлена задача — через 2 дня запустить лаборатории в Балашове и саратовском перинатальном центре. Это плюс 300 исследований в сутки, - заметил Костин.
ИСТОЧНИК KP.RU