Двое саратовцев нарушили режим самоизоляции ради поиска закладок
В Саратове росгвардейцы сегодня, 12 мая, задержали пару, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков.
- Ночью в Заводском районе задержали двух граждан, которые с помощью фонариков и телефонов искали закладки в проезде Энтузиастов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии области.
Прибывшие по вызову правоохранители в присутствии понятых обнаружили на месте свертки с наркотиками. Саратовцев, которые нарушили самоизоляцию ради поисков закладок, передали полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU