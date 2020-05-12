Двое саратовцев нарушили режим самоизоляции ради поиска закладок

12 Май 2020 2020-05-12T16:29:28+03:00

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В Саратове росгвардейцы сегодня, 12 мая, задержали пару, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков.

- Ночью в Заводском районе задержали двух граждан, которые с помощью фонариков и телефонов искали закладки в проезде Энтузиастов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии области.

Прибывшие по вызову правоохранители в присутствии понятых обнаружили на месте свертки с наркотиками. Саратовцев, которые нарушили самоизоляцию ради поисков закладок, передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU