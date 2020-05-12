Саратовских медиков заверили, что они получат положенные выплаты

12 Май 2020 2020-05-12T16:12:08+03:00

В случае вопросов можно обращаться на специальную горячую линию

Изменить размер текста: A A

Все медики, которым положены дополнительные выплаты при работе с заболевшими коронавирусом пациентам, их получат.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов на брифинге в Минздраве.

Он напомнил, что выплаты могут быть трех видов, два из них поступают из федерального центра. «Комсомолка» уже писала, скольким медикам они начислены. По словам Шувалова, части уже перечислена доплата. Остальные получат по обычному графику, после 15 мая.

Вопрос выплат взят на контроль губернатором Валерием Радаевым и главой Минздрава Олегом Костиным. Он также поручил организовать горячую линию для медработников. По телефону 8(845-2) 39-18-24 по будням они смогут задать вопросы, касающиеся выплат.

- Такие выплаты у нас впервые, поэтому вопросы могут быть. Если кто-то считает, что какая-то ситуация произошла несправедливо, то он может обратиться. Мы будем полностью контролировать и отвечать на все вопросы, — заверил Станислав Шувалов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU