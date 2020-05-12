Министр социального развития Саратовской области рассказала о мерах поддержки семей с детьми

12 Май 2020 2020-05-12T15:21:05+03:00

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Саратовские семьи с детьми получат дополнительные выплаты.

Об этом сегодня на брифинге в министерстве здравоохранения объявила и. о. министра социального развития Наталья Гурьева.

Она напомнила, что с 12 мая начался прием заявлений на выплаты в сумме 4 854 рубля на детей от 3 до 7 лет в малоимущих семьях. Расчет будет производиться с января. Предполагается, что поступит около 96 тыс. обращений.

В два раза повышено пособие по уходу за детьми для неработающих родителей. Сумма будет пересчитана автоматически, поэтому заявления подавать не надо.

Также с июня начнутся выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Заявление можно подать через портал Госуслуг или Пенсионного фонда.

Среди других мер поддержки: продление срока действия социальных проездных, а также выплаты соцработникам. Наталья Гурьева рассказала, что за счет средств регионального бюджета доплату по 10 тыс. рублей получат те, кто трудится в стационарах, подведомственных Минсоцразвития, то есть дома-интернаты, психодиспансеры и т. д. Кроме того, за счет федерации планируется выплачивать дополнительные средства тем, кто работает в 14-дневную смену в закрытых учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU