Еще один человек в Саратовской области умер от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T12:50:39+03:00

Всего зарегистрировано шесть смертей от COVID-19

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В Саратовской области умер еще один заболевший коронавирусом.

Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге в Минздраве.

По его словам, это 68-летний мужчина. Он прибыл из Москвы и был госпитализирован. Пациент находился в тяжелом состоянии, у него развилась полиорганная недостаточность.

Таким образом, в области сейчас шесть зарегистрированных случаев смерти от коронавируса. Еще 12 человек, зараженных COVID-19, умерли от других заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU