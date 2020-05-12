Еще один человек в Саратовской области умер от коронавируса
В Саратовской области умер еще один заболевший коронавирусом.
Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге в Минздраве.
По его словам, это 68-летний мужчина. Он прибыл из Москвы и был госпитализирован. Пациент находился в тяжелом состоянии, у него развилась полиорганная недостаточность.
Таким образом, в области сейчас шесть зарегистрированных случаев смерти от коронавируса. Еще 12 человек, зараженных COVID-19, умерли от других заболеваний.
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ИСТОЧНИК KP.RU