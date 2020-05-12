Сегодня руководитель УФАС по Саратовской области отмечает день рождения

12 Май 2020 2020-05-12T09:04:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 мая, день рождения отмечает руководитель УФАС по Саратовской области Людмила Борисова отмечает день рождения.

Она родилась в том же регионе, где и работает. В 1997 закончила Поволжскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2000 году — Саратовскую Государственную академию права по специальности «Юриспруденция». Является кандидатом юридических наук.

В антимонопольных органах работает с 1996 года. В ноябре 1998 года ее назначили заместителем руководителя саратовского территориального Управления ГАК России. В июне 2004 года — заместителем руководителя Саратовского УФАС России. С 10 июня 2014 года исполняла обязанности руководителя Саратовского УФАС России. С 25 августа 2014 года работает руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.

Людмила Борисова является государственным советником Российской Федерации второго класса. Имеет почетные грамоты и благодарности МАП и ФАС России.

Она награждена медалью Федеральной антимонопольной службы «За отличие в службе» III степени, получила звание «Почетный работник антимонопольных органов России». Имеет почетные грамоты и благодарности МАП и ФАС России.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU