В Историческом парке «Россия — Моя история» появился Поезд Победы
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945, в Историческом парке «Россия — Моя история» Саратова появился уникальный арт-объект — «Поезд Победы». Он выполнен в технике 3D.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, это символ трагических дней, когда миллионы людей, садясь в вагон поезда, отправлялись на фронт, прощаясь навсегда со своими близкими. И радости встречи, с теми, кто, пройдя через горнило войны, вернулся домой с Победой.
Задумку реализовали художники Олег Зябкин и Владислав Гранит из граффити-мастерской Skills.
Экспонат могут посетить все желающие во время работы Исторического парка как только это позволит эпидемиологическая ситуация.
Поезд Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU