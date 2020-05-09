В Историческом парке «Россия — Моя история» появился Поезд Победы

9 Май 2020 2020-05-09T18:29:26+03:00

Его могут посмотреть вживую все желающие, как только позволит эпидемиологическая ситуация

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В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945, в Историческом парке «Россия — Моя история» Саратова появился уникальный арт-объект — «Поезд Победы». Он выполнен в технике 3D.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, это символ трагических дней, когда миллионы людей, садясь в вагон поезда, отправлялись на фронт, прощаясь навсегда со своими близкими. И радости встречи, с теми, кто, пройдя через горнило войны, вернулся домой с Победой.

Задумку реализовали художники Олег Зябкин и Владислав Гранит из граффити-мастерской Skills.

Экспонат могут посетить все желающие во время работы Исторического парка как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778191" frameborder="0"></iframe> Поезд Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU