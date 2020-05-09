В Саратове водителей такси могут оштрафовать за езду без масок

9 Май 2020 2020-05-09T16:50:42+03:00

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Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области провели рейд по водителям такси.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, жители города жаловались на то, что водители не соблюдают масочный режим.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко подчеркнул, что водители обязаны носить средства индивидуальной защиты. За невыполнение этого требования можно получить штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей.

Лица, которые занимаются предпринимательством без образования юрлица отдадут от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица от 100 до 300 тыс. рублей.

- Наиболее частые нарушения водителей такси — эксплуатация транспортного средства с нарушением географической схемы движения, отсутствие средств индивидуальной защиты, отсутствие разрешения для работы в такси, а также пропусков для работы во время действия ограничительных мер, — рассказал старший госинспектор по Саратовской области Сергей Кипчатов.

Во время рейда было составлено два протокола.

Также было проверено, соблюдаются ли меры дезинфекции в автобусах направления Москва — Саратов.

Иван Козаченко подчеркнул, что большая часть нареканий относится к пассажирам, которые не надевают маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU