В Саратове водителей такси могут оштрафовать за езду без масок
Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области провели рейд по водителям такси.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, жители города жаловались на то, что водители не соблюдают масочный режим.
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко подчеркнул, что водители обязаны носить средства индивидуальной защиты. За невыполнение этого требования можно получить штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей.
Лица, которые занимаются предпринимательством без образования юрлица отдадут от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица от 100 до 300 тыс. рублей.
- Наиболее частые нарушения водителей такси — эксплуатация транспортного средства с нарушением географической схемы движения, отсутствие средств индивидуальной защиты, отсутствие разрешения для работы в такси, а также пропусков для работы во время действия ограничительных мер, — рассказал старший госинспектор по Саратовской области Сергей Кипчатов.
Во время рейда было составлено два протокола.
Также было проверено, соблюдаются ли меры дезинфекции в автобусах направления Москва — Саратов.
Иван Козаченко подчеркнул, что большая часть нареканий относится к пассажирам, которые не надевают маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU