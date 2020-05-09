В саратовских аптеках появятся маски местных производителей
Первый заместитель председателя Правительства области — министр финансов Вадим Ойкин провёл совещание с представителями аптечной сети региона и местными производителями средств индивидуальной защиты по вопросу наличия в продаже масок.
Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
На сегодняшний день проблема наличия средств защиты остается одним из актуальных вопросов. На утро 8 мая их можно было приобрести лишь в 180 из 1100 аптек.
Предприятия региона за период пандемии выпустили уже более 4,3 млн гигиенических масок. Из них 700 тысяч находятся на складах.
Представители аптечных сетей отчитались о том, что они налаживают контакты с местными производителями. Саратовские средства защиты уже появились в продаже в некоторых учреждениях.
По итогам встреч представителей с главами районов выяснилось, что число аптек в населенных пунктах, где местные жители смогут купить маски, увеличилось на 50.
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ИСТОЧНИК KP.RU