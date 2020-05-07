Александр Стрелюхин прокомментировал «КП-Саратов» совмещение масочного режима и постепенную отмену ограничений

7 Май 2020 2020-05-07T19:23:03+03:00

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Вице-губернатор и председатель правительства Саратовской области в комментарии корреспонденту «КП-Саратов» перед заседанием оперативного штаба по коронавирусу 7 мая пояснил, что, несмотря на разработку мер по постепенному снятию ограничений и возвращению к нормальной жизни, в регионе действует масочный режим и режим самоизоляции.

- Да, мы сегодня мы разрабатываем условия по тем задачам, которые поставил президент в рамках выхода из сложившейся ситуации. Сегодня обсуждали это с общественниками, учеными и врачами. Уже завтра мы отработаем первый алгоритм действий по выходу из ситуации с коронавирусом. Но масочный режим мы пока не отменяли. Надо пожалеть всем себя сегодня и своих близких, особенно тех, кто в зоне особого риска — люди 65 лет и старше, — сказал Стрелюхин.

Как пояснили «КП-Саратов» в оперативном штабе по коронавирусу, наказание граждан рублем — крайняя мера, никто таким образом не собирается пополнять бюджет.

Штрафы за нарушение масочного режима предусмотрены, но пока не применяются. Правоохранители и иные уполномоченные органы действуют пока методами уговоров и убеждений. Кроме того, ситуация с отсутствием масок в половине аптек также несколько ограничивает возможности наказывать за их отсутствие. Впрочем, особо злостных нарушителей и демонстративно пренебрегающих мерами самоизоляции и санитарными нормами штрафовать будут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777586" frameborder="0"></iframe> Александр Стрелюхин о масочном режиме и снятии ограничений в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU