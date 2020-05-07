Самоизоляция в Саратове: в детсады поступили 228 малышей
Работают 25 дежурных групп
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Сегодня, 7 мая, во время режима самоизоляции в Саратове в 19 детсадах работают 25 дежурных групп.
По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», родители привели в них 228 детей.
Сначала малышам измерили температуру и только потом приняли в учреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU