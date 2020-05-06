2020-05-06T14:42:52+03:00
Общество

Не все ожидания оправдались: Дмитрий Тепин уходит с поста главы Энгельсского района

Чиновник попрощался с жителями через Instagram [видео]
Екатерина Семенова
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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин увольняетсяГлава Энгельсского района Дмитрий Тепин увольняетсяФото: Александр Уриевский
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Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Тепин попрощался с жителями через свою страницу в соцсети Instagram. Сегодня стало известно, что он решил покинуть свой пост.

Тепин поблагодарил всех за совместную работу, за оказанное ему доверие.

- Не со всеми проблемами удалось справиться, не все ожидания оправдались. Где-то моя недоработка, где-то переоценил силы, — заявил он.

В то же время Дмитрий Тепин отметил, что «удалось заложить хороший фундамент». Это строительство трех детских садов, спортивная площадка, стадион, выделение средств на ремонт дорог, а также начало решения застарелых проблем Летного городка.

За помощь и поддержку он поблагодарил председателя Государственной думы Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Своему преемнику Дмитрий Тепин пожелал также решения максимального количества проблем.

Дмитрий Тепин заявил о своем увольнении с поста главы Энгельсского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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