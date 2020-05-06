Не все ожидания оправдались: Дмитрий Тепин уходит с поста главы Энгельсского района
Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Тепин попрощался с жителями через свою страницу в соцсети Instagram. Сегодня стало известно, что он решил покинуть свой пост.
Тепин поблагодарил всех за совместную работу, за оказанное ему доверие.
- Не со всеми проблемами удалось справиться, не все ожидания оправдались. Где-то моя недоработка, где-то переоценил силы, — заявил он.
В то же время Дмитрий Тепин отметил, что «удалось заложить хороший фундамент». Это строительство трех детских садов, спортивная площадка, стадион, выделение средств на ремонт дорог, а также начало решения застарелых проблем Летного городка.
За помощь и поддержку он поблагодарил председателя Государственной думы Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Своему преемнику Дмитрий Тепин пожелал также решения максимального количества проблем.
Дмитрий Тепин заявил о своем увольнении с поста главы Энгельсского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU