В Саратовской области отремонтируют 33 региональных дороги
Стало известно, какие дороги регионального значения отремонтируют в этом году в Саратовской области.
Список опубликовали сторонники председателя Государственной думы России Вячеслава Володина на странице в соцсети Instagram.
Всего будут отремонтированы 33 участка дорог:
- автодорога Новые Бурасы — Кутьино — Вязьмино — Петровск (в пределах Петровского района),
- автоподъезд к селу Никольское-Казаково от автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (в Балаковском районе),
- автодорога Балаково — Духовницкое (в пределах Балаковского района),
- автодорога Балашов — Романовка (в пределах Балашовского района),
- автодорога Самойловка — Казачка (в пределах Калининского района),
- автодорога Самойловка — Казачка (в пределах Самойловского района)
- автодорога Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай (в пределах Базарно-Карабулакского района),
- автоподъезд к селу Большой Кушум от автоподъезда к селу Никольское-Казаково от автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград,
- автодорога Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области,
- автодорога Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов — Савкино-Лопатино (Пензенская область) (в пределах Петровского района),
- автодорога Воскресенское — Синодское,
- автодорога Пугачев — Перелюб (в пределах Пугачевского района),
- автодорога Пугачев — Перелюб (в пределах Перелюбского района),
- автоподъезд к поселку Степное от автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан,
- автоподъезд к селу Рогатина — селу Дубовка от автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград,
- автоподъезд к селу Калининское от автодороги Степное — Мечетное — Любимово (в пределах Советского района),
- автодорога Маркс — Липовка — поселок имени Тельмана,
- автоподъезд к селу Елшанка — селу Попопка — селу Старая Лебежайка от автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград,
- автодорога Генеральское — Красный Яр (в Энгельсском районе),
- автодорога Базарный Карабулак — Вязовка — Садовка (в пределах Базарно-Карабулакского района),
- автодорога Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай — Свободный — Бегуч (Пензенская область) (в пределах Базарно-Карабулакского района),
- автодорога Царевщина — Барнуковка — автодорога Куриловка — Елховка (в пределах Балтайского района),
- автодорога Балтай — Большие Озерки — Неверкино (Пензенская область) (в пределах района),
- автодорога Новые Бурасы — Старые Бурасы — Динамовский (в пределах Новобурасского района),
- автодорога Маркс — Липовка — поселок имени Тельмана,
- автоподъезд к селу Калининское от автодороги Степное — Мечетное — Любимово (в пределах Марксовского района),
- автодорога Прибрежный — Шумейка — Генеральское,
- автодорога Озинки — Перелюб на участке км 62+800 — км 95+470 (в пределах Перелюбского района),
- автодорога Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай (в пределах Новобурасского района).
- В некоторых карточках есть повторения — это значит, что планируется ремонт разных отрезков дороги, — отметили авторы поста.
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ИСТОЧНИК KP.RU