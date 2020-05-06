В Саратовской области отремонтируют 33 региональных дороги

6 Май 2020 2020-05-06T08:48:33+03:00

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Стало известно, какие дороги регионального значения отремонтируют в этом году в Саратовской области.

Список опубликовали сторонники председателя Государственной думы России Вячеслава Володина на странице в соцсети Instagram.

Всего будут отремонтированы 33 участка дорог:

- автодорога Новые Бурасы — Кутьино — Вязьмино — Петровск (в пределах Петровского района),

- автоподъезд к селу Никольское-Казаково от автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (в Балаковском районе),

- автодорога Балаково — Духовницкое (в пределах Балаковского района),

- автодорога Балашов — Романовка (в пределах Балашовского района),

- автодорога Самойловка — Казачка (в пределах Калининского района),

- автодорога Самойловка — Казачка (в пределах Самойловского района)

- автодорога Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай (в пределах Базарно-Карабулакского района),

- автоподъезд к селу Большой Кушум от автоподъезда к селу Никольское-Казаково от автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград,

- автодорога Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области,

- автодорога Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов — Савкино-Лопатино (Пензенская область) (в пределах Петровского района),

- автодорога Воскресенское — Синодское,

- автодорога Пугачев — Перелюб (в пределах Пугачевского района),

- автодорога Пугачев — Перелюб (в пределах Перелюбского района),

- автоподъезд к поселку Степное от автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан,

- автоподъезд к селу Рогатина — селу Дубовка от автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград,

- автоподъезд к селу Калининское от автодороги Степное — Мечетное — Любимово (в пределах Советского района),

- автодорога Маркс — Липовка — поселок имени Тельмана,

- автоподъезд к селу Елшанка — селу Попопка — селу Старая Лебежайка от автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград,

- автодорога Генеральское — Красный Яр (в Энгельсском районе),

- автодорога Базарный Карабулак — Вязовка — Садовка (в пределах Базарно-Карабулакского района),

- автодорога Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай — Свободный — Бегуч (Пензенская область) (в пределах Базарно-Карабулакского района),

- автодорога Царевщина — Барнуковка — автодорога Куриловка — Елховка (в пределах Балтайского района),

- автодорога Балтай — Большие Озерки — Неверкино (Пензенская область) (в пределах района),

- автодорога Новые Бурасы — Старые Бурасы — Динамовский (в пределах Новобурасского района),

- автодорога Маркс — Липовка — поселок имени Тельмана,

- автоподъезд к селу Калининское от автодороги Степное — Мечетное — Любимово (в пределах Марксовского района),

- автодорога Прибрежный — Шумейка — Генеральское,

- автодорога Озинки — Перелюб на участке км 62+800 — км 95+470 (в пределах Перелюбского района),

- автодорога Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай (в пределах Новобурасского района).

- В некоторых карточках есть повторения — это значит, что планируется ремонт разных отрезков дороги, — отметили авторы поста.

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ИСТОЧНИК KP.RU