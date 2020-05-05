Индекс самоизоляции в Саратове составляет 2,8 балла
В Саратове индекс самоизоляции днем 5 мая оставался низким.
По данным портала Яндекс на 16 часов, на улице много людей. Гражданам рекомендуют остаться дома.
В Энгельсе индекс еще ниже — 2,7 балла.
Индекс самоизоляции Москвы составляет 3,4 балла.
Напомним, вчера на заседании оперативного штаба председатель правительства области Александр Стрелюхин выразил недовольство гражданами, что продолжают гулять по улицам, несмотря на запреты.
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ИСТОЧНИК KP.RU