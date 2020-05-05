Индекс самоизоляции в Саратове составляет 2,8 балла

5 Май 2020 2020-05-05T15:20:15+03:00

Индекс самоизоляции в Саратове и Энгельсе

Изменить размер текста: A A

В Саратове индекс самоизоляции днем 5 мая оставался низким.

По данным портала Яндекс на 16 часов, на улице много людей. Гражданам рекомендуют остаться дома.

В Энгельсе индекс еще ниже — 2,7 балла.

Индекс самоизоляции Москвы составляет 3,4 балла.

Напомним, вчера на заседании оперативного штаба председатель правительства области Александр Стрелюхин выразил недовольство гражданами, что продолжают гулять по улицам, несмотря на запреты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU