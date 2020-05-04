2020-05-04T11:27:42+03:00
Происшествия

Водитель «Приоры» погиб в столкновении с бензовозом под Балашовом

Еще один человек тяжело ранен [фото]
Екатерина Семенова
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Тело водителя легковушки пришлось вырезать из салона. Фото Саратовской областной службы спасенияТело водителя легковушки пришлось вырезать из салона. Фото Саратовской областной службы спасения
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Водитель автомобиля «Лада Приора» погиб на трассе в Балашовском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла в районе села Тростянка.

По предварительной версии, легковушка врезалась в бензовоз, когда тот выполнял разворот. 46-летний водитель «Приоры» погиб на месте. Для извлечения тела спасателям пришлось вырезать его гидравлическим инструментом.

Предположительно, бензовоз разворачивался, когда в него врезался автомобиль. Фото Саратовской областной службы спасения

Предположительно, бензовоз разворачивался, когда в него врезался автомобиль. Фото Саратовской областной службы спасения

Кроме того, серьезные травмы получил пассажир легковушки. 51-летний водитель бензовоза не пострадал.

На месте работают спасатели, врачи скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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