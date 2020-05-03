Индекс самоизоляции в Саратове на 3 мая: 3,3 балла
Сегодня, 3 мая, индекс самоизоляции в Саратове в 18:31, составляет 3,3 балла.
Этот показатель формирует Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем выше цифры, тем лучше граждане соблюдают самоизоляцию.
Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов опережает Ульяновск и Ижевск (3,1). В лидерах списка Хабаровск (4,6), Владивосток (4,5).
В миллионниках показатели примерно такие же — 3,6 балла в Москве, 3,4 в Санкт-Петербурге, 3,7 в Новосибирске.
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ИСТОЧНИК KP.RU