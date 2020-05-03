Клещи покусали 56 жителей Саратовской области

3 Май 2020 2020-05-03T15:05:37+03:00

По сравнению с прошлым годом жертв насекомых стало меньше

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В Саратовской области на 3 мая клещи покусали 56 граждан, 24 из них дети.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, по сравнению с прошлым, 2019 годом, число обратившихся к врачам с этой проблемой уменьшилось вдвое.

Это связано с самоизоляцией и неустойчивой погодой.

В регионе начались обработки от насекомых.

Граждан призывают соблюдать меры профилактики от присасывания клещей — пользоваться репеллентами, надевать закрытую одежду.

Лучше выбирать для отдыха на природе сухие сосновые леса, с песчаной почвой, участки без травы, не ходить босиком, не сидеть на траве без подстилки. Нужно периодически осматривать свою одежду.

Если вы обнаружили насекомое на себе, нужно захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его рту, повернуть тело клеща вокруг оси и вытащить его. Держать клеща надо строго перпендикулярно поверхности укуса.

После процедуры нужно продезинфицировать это место спиртом или одеколоном.

Насекомое по возможности — поместить в плотно закрывающуюся емкость и доставить для исследования в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». Она находится в Саратове, на Вольской улице, 7. Или насекомое можно сжечь.

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ИСТОЧНИК KP.RU