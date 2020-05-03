Самоизоляция в Саратове: посетить Радищевский музей можно онлайн
В Саратове из-за введенных ограничительных мер доступ в учреждения культуры закрыт. Любители искусства могут сделать это онлайн.
Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», доступны редкие архивные материалы, выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы, флешмобы.
Для посещения библиотечных фондов и научно-исторического архива учреждения надо сделать заявку.
Собрание учреждения насчитывает более 34 тыс. экспонатов, с использованием современной техники оцифровано более половины от него.
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ИСТОЧНИК KP.RU