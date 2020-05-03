Саратов присоединяется к народному песенному марафону «Наш День Победы»

3 Май 2020 2020-05-03T09:07:49+03:00

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Знаменитая песня «День Победы» вновь звучит на саратовской земле – и поет ее первый исполнитель, Народный Артист СССР, Леонид Сметанников – известный и всеми любимый оперный певец, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

По словам артиста, все регионы Приволжского федерального округа и всю страну объединил великий праздник – День Победы, святой для каждого человека:

- Это нужно не мертвым, это нужно живым! Очень важно помнить о великих подвигах наших предков, о том, что они отдали жизнь за наше мирное небо. Пусть этот праздник будет для всех Днем Победы добра над злом, праздником добра и мира на всей планете! – сказал Леонид Сметанников.

В марте, до введения режима повышенной готовности и самоизоляции, был записан видеоролик исполнения песни «День Победы» Леонидом Сметанниковым в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, Почетного гражданина Саратовской области, профессора Людмилы Лицовой.

Спустя 45 лет после премьеры всеми любимой, главной песни Победы, она вновь звучит в знаковом для каждого саратовца месте – на территории Музея боевой и трудовой славы в мемориальном комплексе под открытым небом – Парке Победы на Соколовой горе. В фондах музея собрано свыше 26 тысяч единиц хранения, среди которых: реликвии, связанные с жизнью и деятельностью саратовцев, участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, тружеников тыла, участников локальных войн и вооруженных конфликтов; знамена, награды, вооружение и техника, предметы обмундирования и снаряжения отечественных Вооруженных Сил и армий других государств, в том числе и трофейные; материалы о развитии промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, культуры региона; коллекции о саратовцах, внесших огромный вклад в развитие экономики региона: Героях Социалистического Труда, Лауреатах Государственных премий, Почетных гражданах Саратовской области.

Напомним, 25 апреля в регионах Приволжского Федерального округа стартовал масштабный песенный марафон, инициированный аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, «Наш День Победы». В 75-ю годовщину Великой Победы в городах ПФО звучит легендарная, самая главная песня «День Победы».

Патриотическая акция призвана объединить жителей регионов – города-участники исполняют самую знаменитую песню Победы – «День Победы». Открыл песенный марафон Саранск. Участники акции передали эстафету всем регионам Приволжья – и ее подхватили республики Марий Эл, Удмуртия, Башкирия, Самарская область, Татарстан, Нижегородская область и Пермский край. Следом за Саратовской областью к марафону присоединится Ульяновск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776824" frameborder="0"></iframe> Песенный марафон ПФО «Наш День Победы».

Увидеть ролики регионов ПФО и услышать исполнение песни «День Победы» – в том числе и на языках народов Приволжья – можно на телеканалах и радиостанциях региона, в средствах массовой информации и социальных сетях с хештегами #песнипобедыПФО и #НашДеньПобеды.

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ИСТОЧНИК KP.RU